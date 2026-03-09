Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 09. 03. 2026.
Ljubav: Danas je dan kada ćete osjećati duboku povezanost s voljenima. Njihova pažnja bit će vaša snaga.
Posao: Radno okruženje može donijeti neočekivane izazove. No, vaša sposobnost da reagirate brzo bit će ključna.
Zdravlje: Zdravlje je u stabilnom stanju. Preporučuje se opuštanje i nekoliko trenutaka mira.
