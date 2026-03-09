Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 09. 03. 2026.
Ljubav: Moguće su nesuglasice s partnerom, ali one će biti kratkotrajne. Otvorena komunikacija pomoći će u razjašnjavanju.
Posao: Iako će dan početi mirno, pripazite na neočekivane promjene u planovima. Prilagodba će biti ključ.
Zdravlje: Moguće su glavobolje zbog stresa. Pokušajte se osloboditi napetosti kroz fizičku aktivnost.
