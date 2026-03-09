Dnevni horoskop, Bik, 09. 03. 2026.

Ljubav: Moguće su nesuglasice s partnerom, ali one će biti kratkotrajne. Otvorena komunikacija pomoći će u razjašnjavanju.

Posao: Iako će dan početi mirno, pripazite na neočekivane promjene u planovima. Prilagodba će biti ključ.

Zdravlje: Moguće su glavobolje zbog stresa. Pokušajte se osloboditi napetosti kroz fizičku aktivnost.