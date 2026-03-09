Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 09. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavi će prevladati harmonija. Partner će vam pružiti osjećaj sigurnosti koji vam je bio potreban.
Posao: Poslovna atmosfera bit će dinamična, ali i pomalo napeta. Bit ćete izazvani da donesete važne odluke.
Zdravlje: Mentalno zdravlje bit će stabilno, ali obratite pozornost na prehranu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SVI BI LUKU /
Vraća li se Modrić stvarno u Real? Evo kako je odgovorio na to pitanje
BORBA PROTIV MODERNOG NOGOMETA /
Nevjerojatne scene iz Njemačke: Navijači ukrali VAR?