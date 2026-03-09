Dnevni horoskop, Rak, 09. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi će prevladati harmonija. Partner će vam pružiti osjećaj sigurnosti koji vam je bio potreban.

Posao: Poslovna atmosfera bit će dinamična, ali i pomalo napeta. Bit ćete izazvani da donesete važne odluke.

Zdravlje: Mentalno zdravlje bit će stabilno, ali obratite pozornost na prehranu.