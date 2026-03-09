Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 09. 03. 2026.
Ljubav: U odnosima će prevladavati ravnoteža. Nema većih problema, ali pazite na sitne nesuglasice.
Posao: Dan bi mogao donijeti važno priznanje za vaš trud. Bit ćete nagrađeni za svoju predanost.
Zdravlje: Nema većih zdravstvenih problema, ali opuštanje će vam dobro doći.
