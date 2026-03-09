Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 09. 03. 2026.
Ljubav: Osjećaji će biti na visokom nivou. Bit će trenutaka kada ćete se osjećati voljeno i poštovano.
Posao: Povećani pritisak na poslu zahtijevat će više koncentracije i strpljenja.
Zdravlje: Zdravlje je u dobrom stanju, ali tijelo će zahtijevati više pažnje kad je riječ o ravnoteži između posla i odmora.
