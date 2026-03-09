Dnevni horoskop, Vaga, 09. 03. 2026.

Ljubav: Vaša sposobnost da sagledate stvari iz različitih perspektiva pomoći će u razumijevanju partnerovih potreba.

Posao: Moguće su iznenadne promjene koje će zahtijevati vašu potpunu prilagodbu. Budite spremni na izazove.

Zdravlje: Osjećat ćete se energično, no pokušajte ne pretjerivati s obvezama.