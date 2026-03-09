Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 09. 03. 2026.
Ljubav: Vaša sposobnost da sagledate stvari iz različitih perspektiva pomoći će u razumijevanju partnerovih potreba.
Posao: Moguće su iznenadne promjene koje će zahtijevati vašu potpunu prilagodbu. Budite spremni na izazove.
Zdravlje: Osjećat ćete se energično, no pokušajte ne pretjerivati s obvezama.
