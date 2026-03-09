Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 09. 03. 2026.
Ljubav: S partnerom ćete osjetiti stabilnost. Bilo kakve nesuglasice brzo će se razjasniti.
Posao: Poslovni izazovi bit će prisutni, ali vaša snaga i odlučnost pomoći će vam da ih prevladate.
Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali obratite pažnju na prehranu i fizičku aktivnost.
