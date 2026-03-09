Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 03. 2026.
Ljubav: Romantične prilike bit će prisutne, no situacija može biti pomalo nejasna. Budite strpljivi i otvoreni.
Posao: Poslovne odluke bit će važne. Ne bojte se donositi hrabre izbore jer će donijeti dugoročne rezultate.
Zdravlje: Zdravlje je u dobrom stanju, ali stres može uzrokovati napetost u mišićima.
