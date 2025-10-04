Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Osiguravate sebe sa svih strana, jer se plašite upada nepozvanih gostiju. Vaš intimni život je zaleđen, jer je vaše srce zatvoreno za ljubav.

Posao Sukobljavate se zbog novaca, i situacija nije dobra. Potreban vam je novi financijski red i raspored u domaćem okružju. Svi previše trošite.

Zdravlje Više od svega želite mir, a mir nije nešto što se može kupiti novcem. Mir vam može dati viša svijest, a vrlo teško mijenjate sami sebe.

Snovi i vizije Sagledajte svoj život kao jedinstvenu šansu, koja se više nikada neće ponoviti na ovaj način. Iskoristite svaki trenutak. Kada god se pruži prilika, budite tu za druge i služite im.

