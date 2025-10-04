Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 04. i 05. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 04. i 05. 10. 2025.
Ljubav Strastveno ste zapaljivi. Osvajate na prvu loptu. Vašoj moćnoj energiji teško je odoljeti. Igrate strastvenu igru i u tuđem ljubavnom dvorištu.  

Posao Jedni ste od rijetkih koje ne muče financijski problemi. Ovo se ne odnosi na vas koji ste pretjerano luksuzni, i zbog toga uvijek na gubitku.   

Zdravlje Obilje može biti opasno. Vaš hranidbeni konzumerizam je van kontrole. Izbjegavajte pretjeranu konzumaciju slatkih stvari. Zaboravite na čokoladu.  

Snovi i vizije Što mislite, zašto su odnosi među ljudima toliko nestabilni? Zato što se temelje na seksualnosti i strasti, a seksualna požuda stalno teži za novim.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

