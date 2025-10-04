Dnevni horoskop, Ovan, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Strastveno ste zapaljivi. Osvajate na prvu loptu. Vašoj moćnoj energiji teško je odoljeti. Igrate strastvenu igru i u tuđem ljubavnom dvorištu.

Posao Jedni ste od rijetkih koje ne muče financijski problemi. Ovo se ne odnosi na vas koji ste pretjerano luksuzni, i zbog toga uvijek na gubitku.

Zdravlje Obilje može biti opasno. Vaš hranidbeni konzumerizam je van kontrole. Izbjegavajte pretjeranu konzumaciju slatkih stvari. Zaboravite na čokoladu.

Snovi i vizije Što mislite, zašto su odnosi među ljudima toliko nestabilni? Zato što se temelje na seksualnosti i strasti, a seksualna požuda stalno teži za novim.

