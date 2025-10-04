Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 04. i 05. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 04. i 05. 10. 2025.
Ljubav U teškoj ste defanzivi, i nitko ne zna što se događa u vašem romantičnom srcu. Sumnjate u sve i svakoga, a tako se ne ide naprijed.  

Posao U potpunosti ste se utišali, i od vas ne dopiru nikakvi glasovi. Preplašeni ste, i zato ne poduzimate ništa novo. Budućnost čeka na vas.   

Zdravlje Vaši unutarnji problemi dodatno se radikaliziraju. U strahu su velike oči. Skloni ste vidjeti nepostojeće. Egzistirate u gustoj emocionalnoj magli.     

Snovi i vizije Najveći broj ljudi luta između negativnih polova tromosti i užurbanosti. Oboje su raspoloženja koja troše duševnu energiju.   

