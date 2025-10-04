Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Zračite samouvjerenom energijom, i plašite druge ljude pogledom. Možda arogantni Lav takvo što i želi? Zauzdajte ego, oslobodite ljubav.  

Posao Sukobi sa šefom ili poslodavcem otvoriti će vam nove horizonte samospoznaje. Moćni ste i atraktivni, ali još uvijek ste lako zamjenjivi.   

Zdravlje Vaše adrenalinsko razdoblje i dalje traje. Ne zaustavljate se da biste se zbrojili. Ako mislite da nemate što popraviti kod sebe, krivo razmišljate.     

Snovi i vizije Mnogi ljudi imaju danas tako velike teškoće jer ne vole sami sebe. Umjesto toga se ohole, nastoje se štititi s pomoću arogancije ili se ograđuju egoizmom.  

