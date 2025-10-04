Dnevni horoskop, Ribe, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Idealizirate njegov ili njezin lik. Zaboravljate da djela govore. Jako ste zaljubljeni, i uopće ne vidite sve mane i nedostatnosti partnera ili partnerice.

Posao Imate problema s ogromnom inflacijom. Potrebna vam je stroga financijska samokontrola. Zaustavite na vrijeme vašu potrošačku groznicu.

Zdravlje Imate visoku tjelesnu temperaturu, i ne znate uzrok isijavanja. Ono što niste na vrijeme sanirali, moglo bi se pretvoriti u žestoku eksploziju!

Snovi i vizije Napustite iluziju da bi mogli riješiti bilo koji problem, ako pobjegnete nekoj situaciji. Najviše što time možete učiniti, to je odgoda onoga što morate napraviti.

