Dnevni horoskop, Rak, 04. i 05. 10. 2025.
Ljubav Ubrzali ste ritam življenja. Strastveni utjecaji Marsa i Urana prirediti će vam nezaboravnu ljubavnu igru i zabavu. Ostati ćete u velikome čudu.
Posao Odustali ste od jedne stvari, da biste započeli neku drugu. Imate dobar nos za nove poslovne trendove. Vaša imovina stalno se uvećava.
Zdravlje Pokrenuli ste se u određenom pravcu, i sve je odmah puno bolje. Neodlučnost više nije vaš najveći problem. Postali ste hrabri i poduzetni.
Snovi i vizije Važna lekcija koju morate naučiti jest da naučite voljeti sebe. Ispravna ljubav prema sebi samima odlučujuća je za vaš razvoj na svim razinama.
