Dnevni horoskop, Djevica, 04. i 05. 10. 2025.
Ljubav Brzi ulet u novu vezu nije vam preporučljiv. Potrebno vam je određeno vrijeme da biste se upoznali s njim ili s njom. Požurite polako.
Posao U kreativnom ste razdoblju. Stalno vam nailaze originalne ideje. Više razmišljate o ljubavi nego o poslu, a to nije uobičajena pojava kod Djevica.
Zdravlje Prepuštate se strastima. Promiskuitetni primjerci vaše vrste u velikoj su opasnosti. Preventiva je važna, a vi ne razmišljate preventivno.
Snovi i vizije Čovjekova slabost sastoji se u tome da ne uspostavlja jedinstvo misli, riječi i djela, odnosno ne održava ga. Onaj tko živi to troje, uspješan je, jer to čini da njegova snaga jako raste.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn