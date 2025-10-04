Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav U ratu ste sa sobom samima, i nemate volje i vremena za ljubav. Izbjegavajte sukobe s roditeljima. Nitko vam nije kriv što ste takvi kakvi jeste.   

Posao Eksplozivne ste naravi, i kvarite odnose s vašim suradnicima. S tim u vezi, budite na velikom oprezu u jutarnjim satima. Na vrijeme se utišajte!    

Zdravlje Vaši duboko zakopani osjećaji mogli bi eruptirati. Potisnute emocije su opasne, jer se nikada ne zna kada će se nesvjesno aktivirati.  

Snovi i vizije Mislite li da možete bilo koga prevariti, a da vam se to ne vrati? Ako imate takvu predodžbu, odbacite je još danas, jer ona je vrlo opasna.  

