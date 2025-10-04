Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. i 05. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. i 05. 10. 2025.
Ljubav Nemirni i nepostojani Strijelci napokon su se stišali i upristojili. Uredno obavljate sve vaše ljubavne zadaće. Nema prigovora na vaš račun.   

Posao Pretvorili ste se u vrijednog mrava, jer želite popraviti vašu financijsku situaciju. Ako ste prešli iz minusa u plus, možete biti ponosni na sebe.     

Zdravlje Nema planetarnih najava koji bi ukazivali na pogoršanje vašeg zdravstvenog stanja. Uživate u povlaštenim trenucima sreće i zadovoljstva.   

Snovi i vizije Lijeni ne mogu dugo ljenčariti. Život to ne dopušta. Zato moraju često u najkraćem vremenu mnogo toga nadoknaditi, te zato trpe od velikog napora i užurbanosti.   

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
