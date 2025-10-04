Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 10. 2025.
Ljubav Kozmički utjecaji su na vašoj strani. Privlačni su vam Jarci, a s njima se već tradicionalno dobro slažete. Ako ste sami, slobodno se aktivirajte.   

Posao Imate komunikacijskih problema, i poslovni suradnici vas slabo razumiju. Ako skrivate određene stvari, istina će vrlo brzo izaći na vidjelo.    

Zdravlje Sukobi s bližnjima ne donose vam ništa dobro. Ne izazivajte nevolje. Djelujte na druge na skladan i ljekovit način. Zaustavite agresiju.   

Snovi i vizije Loše je društvo najgore što možete sebi napraviti. Nerijetko loše društvo vodi ravno u propast: dok je, nasuprot tome, dobro društvo već mnoge spasilo.    

