Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Kozmički utjecaji su na vašoj strani. Privlačni su vam Jarci, a s njima se već tradicionalno dobro slažete. Ako ste sami, slobodno se aktivirajte.

Posao Imate komunikacijskih problema, i poslovni suradnici vas slabo razumiju. Ako skrivate određene stvari, istina će vrlo brzo izaći na vidjelo.

Zdravlje Sukobi s bližnjima ne donose vam ništa dobro. Ne izazivajte nevolje. Djelujte na druge na skladan i ljekovit način. Zaustavite agresiju.

Snovi i vizije Loše je društvo najgore što možete sebi napraviti. Nerijetko loše društvo vodi ravno u propast: dok je, nasuprot tome, dobro društvo već mnoge spasilo.

