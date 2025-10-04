Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 04. i 05. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 04. i 05. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Još malo, i vi ćete doći na svoje. To malo, može potrajati tjedan ili dva, ali nema veze, važno je da se svakoga dana polako vraćate k sebi.    

Posao Bez vječno putujućih Blizanaca svijet definitivno ne bi bio isti. Ako ste svjesni vlastitih vrlina i vrijednosti, nemate nikakvih razloga za pesimizam.  

Zdravlje Ako ste vi u dobrom stanju, možda netko iz vaše obitelji ima zdravstvenih problema. Osim suosjećanja, od vas se traži i konkretna pomoć.   

Snovi i vizije Ljudi previše govore. Oni time gube vrlo mnogo unutarnje, odnosno duhovne snage. Tko gubi unutarnju snagu, gubi na svojoj vrijednosti.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 04. i 05. 10. 2025.