Dnevni horoskop, Blizanci, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Još malo, i vi ćete doći na svoje. To malo, može potrajati tjedan ili dva, ali nema veze, važno je da se svakoga dana polako vraćate k sebi.

Posao Bez vječno putujućih Blizanaca svijet definitivno ne bi bio isti. Ako ste svjesni vlastitih vrlina i vrijednosti, nemate nikakvih razloga za pesimizam.

Zdravlje Ako ste vi u dobrom stanju, možda netko iz vaše obitelji ima zdravstvenih problema. Osim suosjećanja, od vas se traži i konkretna pomoć.

Snovi i vizije Ljudi previše govore. Oni time gube vrlo mnogo unutarnje, odnosno duhovne snage. Tko gubi unutarnju snagu, gubi na svojoj vrijednosti.

