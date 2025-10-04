Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Posao vam je važniji od ljubavi. Možda spojite ugodno s korisnim, i  poslovno i ljubavno se usuglasite s jednom zgodnom i bogatom osobom.    

Posao Tražite odgovore na teška financijska pitanja. Nema lakih i brzih rješenja za vaše probleme. Imate previše želja, i to vas dodatno uznemirava.   

Zdravlje Razočarali ste se u jednu osobu u koju ste imali veliko povjerenje. Skupo ste platili vlastitu naivnost. Sami sebe optužujete za svašta nešto.   

Snovi i vizije Razmišljajte o svojoj prehrani. Ljudi na sebe natovaruju mnogo, jako mnogo negativne karme zbog svojih loših prehrambenih navika.   

