Dnevni horoskop, Jarac, 04. i 05. 10. 2025.

Ljubav Posao vam je važniji od ljubavi. Možda spojite ugodno s korisnim, i poslovno i ljubavno se usuglasite s jednom zgodnom i bogatom osobom.

Posao Tražite odgovore na teška financijska pitanja. Nema lakih i brzih rješenja za vaše probleme. Imate previše želja, i to vas dodatno uznemirava.

Zdravlje Razočarali ste se u jednu osobu u koju ste imali veliko povjerenje. Skupo ste platili vlastitu naivnost. Sami sebe optužujete za svašta nešto.

Snovi i vizije Razmišljajte o svojoj prehrani. Ljudi na sebe natovaruju mnogo, jako mnogo negativne karme zbog svojih loših prehrambenih navika.

