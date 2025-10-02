Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 10. 2025.

Ljubav Vaš mozak funkcionira na silovit, nestrpljiv i nepredvidljiv način. I u vašem srcu vlada ista neukrotiva situacija. Potreban vam je unutarnji mir.

Posao Definitivno ste se odlučili za rizik. Osjećate da vas „kocka voli“. Čak i ako dobijete veću svotu novaca, vaša kockarska sreća bit će kratkotrajna.

Zdravlje Impulzivnom Vodenjaku teško je prognozirati bilo što drugo, osim niza opasnih situacija. Vaša filozofija života u potpunosti je adrenalinska.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn