Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 10. 2025.
Ljubav Vaš mozak funkcionira na silovit, nestrpljiv i nepredvidljiv način. I u vašem srcu vlada ista neukrotiva situacija. Potreban vam je unutarnji mir.
Posao Definitivno ste se odlučili za rizik. Osjećate da vas „kocka voli“. Čak i ako dobijete veću svotu novaca, vaša kockarska sreća bit će kratkotrajna.
Zdravlje Impulzivnom Vodenjaku teško je prognozirati bilo što drugo, osim niza opasnih situacija. Vaša filozofija života u potpunosti je adrenalinska.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STRAVIČNI ZLOČIN /
Ubojica zbog kojeg je zatvoren Oktoberfest bio uvjeren da nije otac svoje kćeri: Otkriveni i drugi detalji
UVIJEK UZ VAS /
Datum rođenja otkriva vašeg anđela čuvara: Otkrijte tko vam uvijek štiti leđa
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 10. 2025.