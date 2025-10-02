Dnevni horoskop, Lav, 02. 10. 2025.

Ljubav Nalazite se u idealnoj situaciji za ljubavni procvat. Stvari možete pokvariti ako zalutate u tuđe dvorište ili se zaljubite u neprikladnu osobu.

Posao U punom ste poslovnom zamahu i ne ostaje vam puno slobodnog vremena. Vaša prezaposlenost najbolje govori koliko ste daroviti i traženi.

Zdravlje Dobro podnosite i amortizirate stresne situacije. U vama je akumulirana velika psihološka snaga, i trebate naučiti pravilno je koristiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn