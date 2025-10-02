Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 02. 10. 2025.
Ljubav Nalazite se u idealnoj situaciji za ljubavni procvat. Stvari možete pokvariti ako zalutate u tuđe dvorište ili se zaljubite u neprikladnu osobu.
Posao U punom ste poslovnom zamahu i ne ostaje vam puno slobodnog vremena. Vaša prezaposlenost najbolje govori koliko ste daroviti i traženi.
Zdravlje Dobro podnosite i amortizirate stresne situacije. U vama je akumulirana velika psihološka snaga, i trebate naučiti pravilno je koristiti.
