Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 10. 2025.
Ljubav Vrijeme je za uljepšaj sebe. Možda se odlučite za neku totalno novu frizuru, koja će vas učiniti neprepoznatljivim na jedan originalan način.   

Posao Poslodavci će vas zatrpati s novim poslovnim zadacima. Ako krenete raditi s entuzijazmom, i vaši će financijski rezultati biti zadovoljavajući.   

Zdravlje Svjesni ste potrebe za promjenom navika, počev od pušenja, alkohola, krive prehrane, pa na dalje. Nešto ćete s tim u vezi konačno poduzeti.  

Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 10. 2025.