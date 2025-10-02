Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 10. 2025.
Ljubav Privlače vas ambiciozne i poslovno uspješne osobe, ali nikako da naletite na nekog takvog. Možda vam se danas nasmiješi ljubavna sreća.
Posao Uslijediti će važna događanja u vašem radnom okružju, koja će vas dirnuti ravno u srce. Zaslužujete pohvale i nagrade, ali ih teško primate.
Zdravlje Stvarate uokolo sebe ugodno ozračje, i svi vas vole. I one kojima niste jako simpatični, razoružati će skladni i harmonični tonovi vaše duše.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STRAVIČNI ZLOČIN /
Ubojica zbog kojeg je zatvoren Oktoberfest bio uvjeren da nije otac svoje kćeri: Otkriveni i drugi detalji
UVIJEK UZ VAS /
Datum rođenja otkriva vašeg anđela čuvara: Otkrijte tko vam uvijek štiti leđa
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 10. 2025.