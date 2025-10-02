Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 02. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 02. 10. 2025.
Ljubav Privlače vas ambiciozne i poslovno uspješne osobe, ali nikako da naletite na nekog takvog. Možda vam se danas nasmiješi ljubavna sreća.  

Posao Uslijediti će važna događanja u vašem radnom okružju, koja će vas dirnuti ravno u srce. Zaslužujete pohvale i nagrade, ali ih teško primate.  

Zdravlje Stvarate uokolo sebe ugodno ozračje, i svi vas vole. I one kojima niste jako simpatični, razoružati će skladni i harmonični tonovi vaše duše.   

