Dnevni horoskop, Jarac, 02. 10. 2025.

Ljubav Privlače vas ambiciozne i poslovno uspješne osobe, ali nikako da naletite na nekog takvog. Možda vam se danas nasmiješi ljubavna sreća.

Posao Uslijediti će važna događanja u vašem radnom okružju, koja će vas dirnuti ravno u srce. Zaslužujete pohvale i nagrade, ali ih teško primate.

Zdravlje Stvarate uokolo sebe ugodno ozračje, i svi vas vole. I one kojima niste jako simpatični, razoružati će skladni i harmonični tonovi vaše duše.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn