Dnevni horoskop, Ribe, 02. 10. 2025.
Ljubav Iz prijateljskog odnosa rađa se strastvena ljubavna veza. To ne zvuči loše? Spontano se prepustite pozitivnim strujanjima i vibracijama srca.
Posao Bit ćete prepoznati po originalnim sposobnostima i dobiti ćete istaknuto mjesto u društvenoj zajednici. Sve se razvija po planu i programu.
Zdravlje Zdraviji ste više no što mislite. Volite umišljaje, pa sami sebi izmišljate čudne dijagnoze. Koristite duhovnu snagu na blagotvoran način.
