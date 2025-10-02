Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 02. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 02. 10. 2025.
Ljubav Iz prijateljskog odnosa rađa se strastvena ljubavna veza. To ne zvuči loše? Spontano se prepustite pozitivnim strujanjima i vibracijama srca.   

Posao Bit ćete prepoznati po originalnim sposobnostima i dobiti ćete istaknuto mjesto u društvenoj zajednici. Sve se razvija po planu i programu.    

Zdravlje Zdraviji ste više no što mislite. Volite umišljaje, pa sami sebi izmišljate čudne dijagnoze. Koristite duhovnu snagu na blagotvoran način.   

