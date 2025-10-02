Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 02. 10. 2025.
Ljubav Ako čekate da se stvari dogode same od sebe, mogli biste dugo čekati. Bez dobrote i ljubaznosti, nikoga nećete osvojiti na prvi pogled.
Posao Nestrpljivo iščekujete kraj radnog vremena. Negdje vam se jako žuri. Ako nije riječ o nekom dodatnom poslu, onda se radi o tajnoj ljubavnoj vezi.
Zdravlje Tromi ste i inertni, i danas najradije ne biste ništa radili. Ne može se živjeti samo od zraka. Vrijeme je da se pokrenete u pozitivnom smjeru.
