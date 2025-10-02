Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 02. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 02. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ako čekate da se stvari dogode same od sebe, mogli biste dugo čekati. Bez dobrote i ljubaznosti, nikoga nećete osvojiti na prvi pogled.   

Posao Nestrpljivo iščekujete kraj radnog vremena. Negdje vam se jako žuri. Ako nije riječ o nekom dodatnom poslu, onda se radi o tajnoj ljubavnoj vezi.    

Zdravlje Tromi ste i inertni, i danas najradije ne biste ništa radili. Ne može se živjeti samo od zraka. Vrijeme je da se pokrenete u pozitivnom smjeru.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 02. 10. 2025.