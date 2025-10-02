Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 02. 10. 2025.
Ljubav Odustali ste od nametanje sile, i svi oko vas se osjećaju puno bolje. Tu ste da biste usrećili sebe i druge. To je najveća (prosvjetljena) ljubav.
Posao Moguće je sretno rješenje ili početak rješavanja nekih važnih imovinsko pravnih pitanja. Važno je da ne tražite previše samo za sebe.
Zdravlje Djelujete sigurno i stabilno, ali nikad se ne zna kad može eruptirati vaš vulkan strasti. Danas vjerojatno neće. Uživati ćete u kreativnom miru.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STRAVIČNI ZLOČIN /
Ubojica zbog kojeg je zatvoren Oktoberfest bio uvjeren da nije otac svoje kćeri: Otkriveni i drugi detalji
UVIJEK UZ VAS /
Datum rođenja otkriva vašeg anđela čuvara: Otkrijte tko vam uvijek štiti leđa
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 02. 10. 2025.