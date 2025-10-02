Dnevni horoskop, Ovan, 02. 10. 2025.

Ljubav Odustali ste od nametanje sile, i svi oko vas se osjećaju puno bolje. Tu ste da biste usrećili sebe i druge. To je najveća (prosvjetljena) ljubav.

Posao Moguće je sretno rješenje ili početak rješavanja nekih važnih imovinsko pravnih pitanja. Važno je da ne tražite previše samo za sebe.

Zdravlje Djelujete sigurno i stabilno, ali nikad se ne zna kad može eruptirati vaš vulkan strasti. Danas vjerojatno neće. Uživati ćete u kreativnom miru.

