Dnevni horoskop, Bik, 02. 10. 2025.
Ljubav Niste sami, jer postoji netko tko stalno misli na vas. Osoba rođena u znaku Djevice ili Riba, pokazati će vam put ka izlasku iz psihološke krize.
Posao Od vas se očekuje žrtvovanje. Današnji dan idealan je za velikodušne darove. Udijelite nešto novaca onima koji imaju puno manje od vas.
Zdravlje Iz dubine vaše podsvijesti pojavljuje se svjetlo optimizma. Nećete se odmah i brzo promijeniti, ali postupno će radost u vašem srcu procvasti.
