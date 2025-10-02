Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 10. 2025.

Ljubav Moguć je novi ljubavni početak. Jako je važno to što danas započne, i moglo bi dugo potrajati. Spontano ste veseli i zaigrani. Uspjeh je vaš.

Posao Možda napokon dočekate poslovno promaknuće. Nebeski utjecaji ukazuju na idealnu situaciju za profitiranje, i to bez nekog velikog napora.

Zdravlje Ako planirate promijeniti ponašanje i ukinuti loše navike, danas je pravi dan za konačnu odluku. Ne čekajte više ništa. Čekanju je došao kraj.

