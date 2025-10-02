Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 02. 10. 2025.
Ljubav Nervozni Blizanci nisu draga i simpatična stvorenja. Morate više voljeti sebe. Ako ste u vezi s Ovnom, trebate pomiriti i uskladiti različitosti.
Posao Niste na gubitku, ali ni na dobitku. Sretni su oni koji su mjesec rujan završili s pozitivnom nulom. Živite u miru i zadovoljstvu. Imate to što imate.
Zdravlje Brzo i lako propadate u pesimizam. Novo je vrijeme, ali vi se teško rješavate vaših starih loših navika. Prošlost je prošla. Ništa više nije isto.
