Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 02. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 02. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Usamljene Djevice sresti će svoju srodnu dušu. Vjerojatno će biti riječ o osobi rođenoj u znaku Riba. Riba je idealan ljubavni spoj za Djevicu.   

Posao Vesele vas i raduju poslovni kontakti s inozemstvom. Možda danas pokrenete nešto što će vas ubrzo učiniti financijski sretnijim i zadovoljnijim.    

Zdravlje Ne možete stalno živjeti u kaosu. Potrebna vam je nova organizacija svakodnevnog života. Imate volje i snage za promjene.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 10. 2025.