Dnevni horoskop, Djevica, 02. 10. 2025.
Ljubav Usamljene Djevice sresti će svoju srodnu dušu. Vjerojatno će biti riječ o osobi rođenoj u znaku Riba. Riba je idealan ljubavni spoj za Djevicu.
Posao Vesele vas i raduju poslovni kontakti s inozemstvom. Možda danas pokrenete nešto što će vas ubrzo učiniti financijski sretnijim i zadovoljnijim.
Zdravlje Ne možete stalno živjeti u kaosu. Potrebna vam je nova organizacija svakodnevnog života. Imate volje i snage za promjene.
