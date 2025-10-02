Dnevni horoskop, Djevica, 02. 10. 2025.

Ljubav Usamljene Djevice sresti će svoju srodnu dušu. Vjerojatno će biti riječ o osobi rođenoj u znaku Riba. Riba je idealan ljubavni spoj za Djevicu.

Posao Vesele vas i raduju poslovni kontakti s inozemstvom. Možda danas pokrenete nešto što će vas ubrzo učiniti financijski sretnijim i zadovoljnijim.

Zdravlje Ne možete stalno živjeti u kaosu. Potrebna vam je nova organizacija svakodnevnog života. Imate volje i snage za promjene.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn