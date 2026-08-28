Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 08. 2026.
Ljubav: Harmonija postaje glavna tema emotivnih odnosa. Pojavljuju se prilike za pomirenje, razumijevanje i stvaranje toplije atmosfere. Nešto što je dugo ostalo neizgovoreno moglo bi biti otkriveno.
Posao: Suradnje donose zanimljive prilike i nove perspektive. Diplomatija postaje ključna u rješavanju poslovnih izazova. Jedan kontakt može imati važnu ulogu u budućim planovima.
Zdravlje: Ravnoteža između obaveza i odmora postaje važnija nego prije. Energija se postupno stabilizira. Osjećaj unutarnje harmonije pozitivno djeluje na cijeli organizam.
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