Dnevni horoskop, Vaga, 28. 08. 2026.

Ljubav: Harmonija postaje glavna tema emotivnih odnosa. Pojavljuju se prilike za pomirenje, razumijevanje i stvaranje toplije atmosfere. Nešto što je dugo ostalo neizgovoreno moglo bi biti otkriveno.

Posao: Suradnje donose zanimljive prilike i nove perspektive. Diplomatija postaje ključna u rješavanju poslovnih izazova. Jedan kontakt može imati važnu ulogu u budućim planovima.

Zdravlje: Ravnoteža između obaveza i odmora postaje važnija nego prije. Energija se postupno stabilizira. Osjećaj unutarnje harmonije pozitivno djeluje na cijeli organizam.