Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 28. 08. 2026.
Ljubav: Sitni znakovi pažnje postaju važniji od velikih riječi. Emotivni odnosi prolaze kroz fazu produbljivanja i boljeg razumijevanja. Jedna spoznaja mijenja pogled na određenu osobu ili situaciju.
Posao: Analitičnost i preciznost donose prednost u rješavanju složenih zadataka. Pojavljuje se mogućnost da se primijete detalji koje drugi zanemaruju. Rezultati dolaze kroz disciplinu i strpljenje.
Zdravlje: Osjećaj ravnoteže vraća se nakon razdoblja povećanih obaveza. Tijelo reagira pozitivno na promjene u ritmu života. Unutarnja organiziranost donosi više energije.
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