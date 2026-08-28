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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 28. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 28. 08. 2026.
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Ljubav: Privlačnost i osobni šarm dolaze snažno do izražaja. U odnosima se otvara prostor za strast, iskrenost i nova uzbuđenja. Netko bi mogao pokazati osjećaje na način koji iznenađuje.

Posao: Ambicije se pojačavaju, a želja za napretkom postaje izraženija. Kreativne sposobnosti donose prednost u važnim situacijama. Moguće je isticanje pred drugima kroz kvalitetu i sigurnost u vlastiti rad.

Zdravlje: Vitalnost je naglašena, ali postoji potreba za pravilnim raspoređivanjem energije. Organizam traži obnovu nakon intenzivnijeg razdoblja. Dolazi osjećaj veće povezanosti sa sobom.

Dnevni Horoskop Lav

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