Dnevni horoskop, Lav, 28. 08. 2026.

Ljubav: Privlačnost i osobni šarm dolaze snažno do izražaja. U odnosima se otvara prostor za strast, iskrenost i nova uzbuđenja. Netko bi mogao pokazati osjećaje na način koji iznenađuje.

Posao: Ambicije se pojačavaju, a želja za napretkom postaje izraženija. Kreativne sposobnosti donose prednost u važnim situacijama. Moguće je isticanje pred drugima kroz kvalitetu i sigurnost u vlastiti rad.

Zdravlje: Vitalnost je naglašena, ali postoji potreba za pravilnim raspoređivanjem energije. Organizam traži obnovu nakon intenzivnijeg razdoblja. Dolazi osjećaj veće povezanosti sa sobom.