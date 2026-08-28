Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 08. 2026.

Ljubav: Riječi imaju posebnu snagu i donose promjene u emotivnim odnosima. Iznenadna poruka ili susret može probuditi osjećaje koji su bili potisnuti. Razdoblje donosi više otvorenosti i emocionalne znatiželje.

Posao: Nove ideje dolaze brzo i stvaraju prostor za kreativne pomake. Komunikacija s drugima postaje ključ uspjeha. Jedan razgovor može pokrenuti razvoj događaja koji se dugo očekivao.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana, što donosi inspiraciju, ali i potrebu za odmorom. Ritam svakodnevice zahtijeva više ravnoteže. Obnavlja se osjećaj lakoće i životne energije.