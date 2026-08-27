Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 08. 2026.

Ljubav: Ljubav će dobiti vedriju i spontaniju notu. Neočekivan poziv ili susret mogao bi probuditi uzbuđenje koje je nedostajalo. U vezi će biti vraćena lakoća i više zajedničkog smijeha. Slobodnim Strijelcima mogla bi biti ponuđena prilika koju neće biti lako odbiti.

Posao: Nova ideja mogla bi privući pažnju osobe koja odlučuje o važnim stvarima. Jedan poslovni razgovor otvorit će mogućnost širenja postojećih planova. Financijski dobitak bit će povezan s nečim što je ranije djelovalo nesigurno. Dan će biti obilježen osjećajem da se stvari napokon pokreću.

Zdravlje: Energija će biti visoka, ali raspoloženje će oscilirati ako bude premalo odmora. Potreba za kretanjem bit će naglašena. Psihičko rasterećenje donijet će više koristi nego pretjerano analiziranje problema. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj lakoće.