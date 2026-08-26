Dnevni horoskop, Jarac, 26. 08. 2026.

Ljubav: Stabilnost i povjerenje postaju najvažnije teme u odnosima. Emocije se izražavaju mirnije, ali dublje. Partnerstva mogu dobiti čvršći temelj.

Posao: Predanost i odgovornost donose rezultate koji potvrđuju dosadašnji trud. Moguće je priznanje za ostvarene ciljeve. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik.

Zdravlje: Pojavljuje se potreba za usporavanjem nakon intenzivnog razdoblja. Tijelo traži obnovu energije i bolju ravnotežu. Unutarnja disciplina donosi osjećaj sigurnosti.