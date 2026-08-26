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Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2026.
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Ljubav: Harmonija se vraća u emotivne odnose, a osjećaj bliskosti postaje izraženiji. Privlačnost raste kroz zajedničke interese i razumijevanje. Slobodne Vage mogu osjetiti povezanost koja dolazi spontano.

Posao: Suradnje i dogovori donose zanimljive mogućnosti. Diplomatski pristup pokazuje se kao važan čimbenik uspjeha. Moguće je pokretanje projekata koji imaju dugoročnu vrijednost.

Zdravlje: Ravnoteža između tijela i uma postaje posebno važna. Povećava se osjetljivost na stres, ali i sposobnost oporavka. Mirniji ritam donosi više energije.

Dnevni Horoskop Vaga

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