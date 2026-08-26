Dnevni horoskop, Lav, 26. 08. 2026.

Ljubav: Privlačnost i strast dolaze do izražaja, a ljubavni odnosi dobivaju snažniji intenzitet. Osjećaj posebnosti i važnosti postaje naglašen. Nova poznanstva mogu ostaviti snažan prvi dojam.

Posao: Ambicije rastu, a sposobnosti dolaze do izražaja pred drugima. Moguće je ostvarivanje ideje koja je dugo čekala pravi trenutak. U poslovnom okruženju povećava se utjecaj i vidljivost.

Zdravlje: Vitalnost je naglašena, ali se energija mora pravilno usmjeravati. Dolazi do obnove samopouzdanja i boljeg osjećaja vlastite snage. Pozitivne promjene u raspoloženju donose dodatnu motivaciju.