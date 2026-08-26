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Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 26. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 26. 08. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom području dolazi do smirivanja starih nesporazuma i stvaranja dubljeg osjećaja sigurnosti. Partnerstvo se razvija kroz povjerenje i razumijevanje. Samci mogu primijetiti znakove pažnje koji dolaze iz neočekivanog smjera.

Posao: Stabilnost i strpljenje donose rezultate koji su se dugo čekali. Pokazuje se da su prethodni napori imali veću vrijednost nego što se u početku činilo. Moguće je otvaranje novih poslovnih vrata.

Zdravlje: Organizam ulazi u fazu postupne obnove energije. Naglašena je potreba za pronalaženjem unutarnjeg mira i boljeg ritma svakodnevice. Psihička ravnoteža postaje ključ dobrog osjećaja.

Dnevni Horoskop Bik

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