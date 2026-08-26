Dnevni horoskop, Ovan, 26. 08. 2026.

Ljubav: Emocije se pokreću na neočekivan način, a u odnosima se otvaraju teme koje su dugo bile skrivene. Privlačnost i bliskost postaju snažniji kroz iskrene razgovore. Slobodni Ovnovi mogu biti iznenađeni osobom koja donosi potpuno drugačiju energiju u njihov život.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do situacija u kojima se prepoznaje trud uložen tijekom prethodnog razdoblja. Ambicije se bude, a nove prilike pojavljuju se kroz kontakte i suradnje. Financijski pomaci mogu biti povezani s hrabrim odlukama.

Zdravlje: Tijelo pokazuje potrebu za ravnotežom nakon razdoblja povećane aktivnosti. Obnavlja se unutarnja snaga, a pozitivna energija vraća osjećaj vitalnosti. Posebno se ističe važnost emocionalnog rasterećenja.