Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2026.
Ljubav: U odnosima se pojavljuje potreba za većom iskrenošću i emocionalnom jasnoćom. Stare sumnje mogu izgubiti svoju snagu. Ljubavna priča dobiva mirniji i zreliji oblik.
Posao: Detalji i preciznost donose prednost u važnim situacijama. Moguće je rješavanje problema koji su dugo usporavali napredak. Novi zadaci donose priliku za dokazivanje znanja.
Zdravlje: Organizam traži sklad između aktivnosti i odmora. Osjećaj unutarnjeg reda pozitivno utječe na cjelokupno stanje. Postupno se vraća osjećaj kontrole i stabilnosti.
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