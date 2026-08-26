FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U odnosima se pojavljuje potreba za većom iskrenošću i emocionalnom jasnoćom. Stare sumnje mogu izgubiti svoju snagu. Ljubavna priča dobiva mirniji i zreliji oblik.

Posao: Detalji i preciznost donose prednost u važnim situacijama. Moguće je rješavanje problema koji su dugo usporavali napredak. Novi zadaci donose priliku za dokazivanje znanja.

Zdravlje: Organizam traži sklad između aktivnosti i odmora. Osjećaj unutarnjeg reda pozitivno utječe na cjelokupno stanje. Postupno se vraća osjećaj kontrole i stabilnosti.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno