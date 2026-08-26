Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 08. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom i iskrenim emocijama dolazi u prvi plan. Odnosi se razvijaju kroz otvorenost i zajedničke planove. Moguće je novo romantično poglavlje.
Posao: Nova ideja ili informacija može promijeniti pogled na buduće poslovne mogućnosti. Širenje kontakata donosi korisne prilike. Optimizam postaje pokretačka snaga u ostvarivanju ciljeva.
Zdravlje: Povećava se potreba za kretanjem i promjenom rutine. Energija raste kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Psihičko rasterećenje pozitivno djeluje na tijelo.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
'Bakreni lopovi' u akciji: Na udaru tvrtke u Karlovcu i Josipdolu
emedjimurje /
Humanitarni projekt u Međimurju: Prelog će hodati za one koji ne mogu
RI PORTAL /
Potpuno pijani Česi zaspali na ulici u Rijeci, građani pozvali policiju. A onda je nastao kaos!
dubrovački dnevnik /
Igre podvukle crtu pod 77. izdanje: Oko 30 tisuća posjetitelja i veći prihodi od planiranih
e zadar /
Pogledajte kako izgleda novo dječje igralište na Plovaniji
SiB /
DHMZ izdao upozorenje: U Slavoniji mogući jači pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme
Izdvojeno
SENZACIJA /
LASK čudesnim preokretom izbacio Celtic: Za Ligu prvaka zabio i Robert Ljubičić
BARRON NA METI /
Iranska televizija objavila video o planu atentata na Trumpova sina, CIA: 'Istražujemo slučaj'