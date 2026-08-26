Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i otkrivaju pravu prirodu pojedinih odnosa. Tajne ili neizgovorene želje mogu postati jasnije. Ljubavni život dobiva snažan emocionalni naboj.

Posao: Intuicija vodi prema važnim poslovnim spoznajama. Moguće je otkrivanje novih načina za ostvarenje ciljeva. Promjene koje dolaze mogu biti povezane s većim utjecajem i odgovornošću.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga nakon razdoblja napetosti. Emocionalno čišćenje donosi osjećaj olakšanja. Tijelo reagira pozitivno na promjene u životnom ritmu.