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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 08. 2026.
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Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i otkrivaju pravu prirodu pojedinih odnosa. Tajne ili neizgovorene želje mogu postati jasnije. Ljubavni život dobiva snažan emocionalni naboj.

Posao: Intuicija vodi prema važnim poslovnim spoznajama. Moguće je otkrivanje novih načina za ostvarenje ciljeva. Promjene koje dolaze mogu biti povezane s većim utjecajem i odgovornošću.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga nakon razdoblja napetosti. Emocionalno čišćenje donosi osjećaj olakšanja. Tijelo reagira pozitivno na promjene u životnom ritmu.

Dnevni Horoskop škorpion

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