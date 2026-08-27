Dnevni horoskop, Djevica, 27. 08. 2026.

Ljubav: Ono što je dugo analizirano konačno će početi dobivati jednostavnije obrise. U vezi će se pokazati da jedna briga nije imala temelja. Slobodnim Djevicama mogla bi se približiti osoba koja će ih osvojiti iskrenošću. Neočekivana nježnost bit će važnija od velikih obećanja.

Posao: Jedan detalj koji je drugima promaknuo mogao bi upravo Djevicama donijeti prednost. Poslovni rezultat bit će bolji zahvaljujući preciznosti i upornosti. Moguće je rješavanje problema koji je dugo usporavao određeni projekt. Novac će se čuvati lakše nego prethodnih dana.

Zdravlje: Psihičko opterećenje postupno će se smanjivati. Bit će vraćen osjećaj kontrole nad svakodnevnim ritmom. Moguća je osjetljivost na iscrpljenost ako se obveze budu gomilale. Večer će donijeti posebno izraženu potrebu za mirom.