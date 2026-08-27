Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2026.

Ljubav: U jednom odnosu bit će spuštene emocionalne obrane. Osoba koja je djelovala hladno mogla bi pokazati mnogo dublje osjećaje nego što se pretpostavljalo. Rakovima u vezi slijedi trenutak iskrenosti koji će vratiti bliskost. Prošlost će još jednom pokazati zašto je morala biti ostavljena iza sebe.

Posao: Poslovna situacija počet će se kretati u povoljnijem smjeru. Bit će primijećen trud uložen u zadatak koji je dugo izgledao kao teret. Moguće je dobivanje informacije povezane s novcem ili novim poslovnim angažmanom. Jedna zatvorena vrata otvorit će prostor za druga.

Zdravlje: Emocionalno rasterećenje povoljno će djelovati na cijeli organizam. Osjećat će se veća potreba za snom i mirnijim okruženjem. Napetost će se smanjivati kako se budu rješavale unutarnje nedoumice. Dan će pogodovati obnovi energije.