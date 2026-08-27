FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U jednom odnosu bit će spuštene emocionalne obrane. Osoba koja je djelovala hladno mogla bi pokazati mnogo dublje osjećaje nego što se pretpostavljalo. Rakovima u vezi slijedi trenutak iskrenosti koji će vratiti bliskost. Prošlost će još jednom pokazati zašto je morala biti ostavljena iza sebe.

Posao: Poslovna situacija počet će se kretati u povoljnijem smjeru. Bit će primijećen trud uložen u zadatak koji je dugo izgledao kao teret. Moguće je dobivanje informacije povezane s novcem ili novim poslovnim angažmanom. Jedna zatvorena vrata otvorit će prostor za druga.

Zdravlje: Emocionalno rasterećenje povoljno će djelovati na cijeli organizam. Osjećat će se veća potreba za snom i mirnijim okruženjem. Napetost će se smanjivati kako se budu rješavale unutarnje nedoumice. Dan će pogodovati obnovi energije.

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno