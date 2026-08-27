Dnevni horoskop, Bik, 27. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu dolazi do smirivanja onoga što je u posljednje vrijeme bilo nejasno. Partnerove namjere bit će pokazane djelima, a ne samo riječima. Slobodnim Bikovima mogla bi se približiti osoba iz kruga poznanika. Jedna stara emocija mogla bi ponovno zakucati na vrata.

Posao: Na poslu će se tražiti strpljenje, ali rezultati neće izostati. Jedan financijski potez mogao bi donijeti više koristi nego što se očekivalo. Bit će razotkrivena i jedna poslovna situacija u kojoj nisu svi govorili otvoreno. Stabilnost će se graditi korak po korak.

Zdravlje: Tijelo će tražiti više pažnje nakon razdoblja pojačanih obveza. Moguće je osjećanje umora, ali i brzo vraćanje snage nakon odmora. Psihičko rasterećenje bit će jednako važno kao i fizički predah. Dan će biti obilježen potrebom za usporavanjem.