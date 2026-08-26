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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 08. 2026.
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Ljubav: Romantična energija jača, a osjećaji postaju izraženiji. Intuicija otkriva ono što riječi ne mogu objasniti. Ljubavne veze mogu dobiti nježniju i dublju dimenziju.

Posao: Kreativnost i mašta donose rješenja tamo gdje ih drugi ne vide. Moguće je ostvarenje ideje koja je dugo bila u pozadini. Poslovni odnosi razvijaju se kroz povjerenje.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira postaje važan izvor energije. Tijelo pokazuje pozitivne znakove oporavka. Emocionalna stabilnost donosi bolju životnu ravnotežu.

Dnevni Horoskop Ribe

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