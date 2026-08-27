Dnevni horoskop, Ovan, 27. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti snažnije nego što će se na prvi pogled pokazivati. U jednom odnosu mogla bi biti otkrivena istina koja je dugo ostajala prešućena. Slobodni Ovnovi mogli bi biti iznenađeni nečijom neočekivanom pažnjom. Ono što se činilo prolaznim moglo bi dobiti sasvim novu dimenziju.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorena prilika za dokazivanje sposobnosti. Netko će prepoznati trud koji je dosad prolazio gotovo nezapaženo. Financijska situacija mogla bi se početi stabilizirati nakon razdoblja neizvjesnosti. Jedan razgovor mogao bi imati veći značaj nego što će se isprva naslutiti.

Zdravlje: Osjećat će se postupno vraćanje energije i unutarnje snage. Napetost koja se dugo nakupljala mogla bi početi popuštati. Organizam će jasnije pokazivati potrebu za odmorom i ravnotežom. Mirniji ritam donijet će vidljivo poboljšanje raspoloženja.