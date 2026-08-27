Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivana poruka ili susret mogao bi promijeniti raspoloženje u ljubavi. U postojećem odnosu bit će izgovoreno nešto što je dugo čekalo pravi trenutak. Slobodnim Blizancima mogla bi biti probuđena znatiželja prema osobi koja se dosad činila nedostižnom. Privlačnost će biti teško sakriti.

Posao: Pred Blizancima se otvara dan pun razgovora, pregovora i novih informacija. Jedna vijest mogla bi promijeniti tijek poslovnih planova. Bit će prepoznata sposobnost brzog snalaženja u nepredviđenim okolnostima. Novčani dobitak mogao bi doći kroz ideju koja se dosad činila sporednom.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa će potreba za predahom postati izraženija. Moguća je osjetljivost na stres i previše podražaja. Kratki trenuci tišine donijet će neočekivano veliko olakšanje. Energija će se tijekom dana postupno izjednačavati.